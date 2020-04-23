الزعتر: تحتاج الشرعية اليمنية برنامج عمل تطوير يبدأ بإستئصال وجود الإخوان من الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، "تستعد الحكومة اليمنية للعودة ، اليوم، لمباشرة أعمالها من عدن جنوب البلاد، بعد السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد".



وتساءل في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "هل المشكلة هو في غياب الحكومة التي ستعود اليوم، أم المشكلة في الفساد المتفشي الذي ينخر الشرعية اليمنية".

وبين أن "أداء الشرعية اليمنية في الفترة الأخيرة سواء على الصعيد العسكري في جبهة " نهم والجوف " او على الصعيد التنموي وتقديم الخدمات في المناطق المحرر، جميعها يطرح ضرورة وجود عملية هيكلة وتطهير لإعادتها لمسارها الطبيعي".

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وشدد قائلا "لن تنجح الشرعية اليمنية في تثبيت شرعيتها مالم تقدم نموذجاً جيداً في طريقة إدارة الدولة وإدارة المناطق المحرر وفق مايخدم المواطن، حقيقة حتى اللحظة لانشاهد برنامج تنموي وتطوير واضح ولعل #عدن_تغرق مثال على ذلك".

وأشار إلى أنه "يتم إعلان #عدن_مدينة_منكوبة فهذا مصيبة، والتي تعد المدينة الإقتصادية، والتي كانت تاريخيا ذات ثقل إقتصادي ومركز تجاري في شبه الجزيرة العربية ، وميناءها المرفأ الرئيسي للنقل في المنطقة ، لكن هذا هو " الفساد الأعظم "".

وقال "تحتاج الشرعية اليمنية " برنامج عمل تطوير للإرتقاء بأداءها " يبدأ بإستئصال وجود الإخوان من الحكومة ، وبرنامج إقتصادي لإدارة المناطق المحرره ، وتوجيه الثروات الجنوبية لتطوير المحافظات الجنوبية وليس إلى جيوب الفاسدين".

ولفت إلى أن "المعضلة الرئيسية التي تعاني منها محافظات الجنوب وجعلت #عدن_تغرق وبقية المحافظات تعاني من تردي الخدمات وإنقطاع الكهرباء، أن ثروات الجنوب لاتوجه لتطوير المحافظات الجنوبية وإنما تذهب لجيوب الفاسدين".