إصابة مواطن برصاص الحوثيين بداخل منزله في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

أصيب مواطن برصاص مليشيات الحوثي الموالية لإيران، داخل منزله في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



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وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين في منطقة ربع المحل، مما اسفر عن إصابة المواطن أحمد عبدالله مشهور الأهدل، ويبلغ من العمر 35عاماً.

وأضافت المصادر، أن المواطن تعرض لإصابة بليغة في الرأس برصاص معدل البيكا، وتم اسعافه الى المستشفى الميداني في حيس، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تحويله الى المستشفى الميداني في الخوخة لإستكمال تلقي العلاج . وأشارت المصادر إلى أن الإستهداف الممنهج الذي تقوم به المليشيات الحوثية لمنازل المواطنين الآمنين في منازلهم خلف حالة من الخوف والرعب في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال.

وتتصاعد وتيرة خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، في إطار تصعيدها المتواصل في مختلف مناطق ومديريات الحديدة، في تحدٍّ سافر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.