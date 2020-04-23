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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. لجنة الطوارئ تستعرض التقارير المتعلقة بالاجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
استعرضت لجنة الطواري بمحافظة تعز في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة الدكتور عبدالقوي المخلافي ،عدد من التقارير المتعلقة بالاجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا سواء من حيث المخزون الغذائي و الدوائي واسعار المواد الإستهلاكية والمشتقات النفطية.
كما ناقشت اللجنة ، قضية القادمين الى المحافظة من القرن الإفريقي عن طريق التهريب ،ووضع المحاجر ورفدها بالإحتياجات اللازمة اضافة الى مدى الإلتزام بقرارارات اللجنة والخاصة بالحد من التجمعات في الإسواق..مؤكدة على اهمية عقد لقاء مع القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المديريات والشرطة بمديريات الساحل والشمايتين والمعافر لمواجهة عمليات المتسللين عبر الساحل الى المحافظة.
وشددت اللجنة ،على ضرورة تعاون الجميع لمواجهة التحديات بإرادة ومسؤلية وطنية وإخلاقية وعدم التهاون مع المخالفات والعمل بروح الفريق الواحد من اجل صحة وسلامة وامن المواطنين .
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