شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. رئيس الوزراء وطاقم حكومته في طريقهم إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يصل رئيس الوزراء مع طاقم الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، 23/نيسان/2020، بحسب تأكيد مصدر في رئاسة الجمهورية.



وأضاف المصدر أن دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع أعضاء في الحكومة في طريقهم الى العاصمة المؤقتة.

وأشار إلى أن هذه العودة تأتي في إطار تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

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