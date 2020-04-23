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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، تسجيل 102 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1716.
وذكرت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن 307 حالات تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى 8 حالات وفاة جراء الفيروس.
وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.
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