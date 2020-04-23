الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين

0 نشر
البيضاء أبين - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين

البيضاء أبين - الخليج 365

سيطرت القوات الحكومية، على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي في مديرية مكيراس الواقعة بين محافظة البيضاء وأبين.

 

Advertisements

 

وقالت مصادر عسكرية، إن "القوات الحكومية مسنود بالمقاومة الشعبية، تمكنوا من السيطرة على موقع إرسال في قرية آل عمار وعددًا من المواقع في مديرية مكيراس".

 

وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر كبيرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا