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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
البيضاء أبين - الخليج 365
سيطرت القوات الحكومية، على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي في مديرية مكيراس الواقعة بين محافظة البيضاء وأبين.
وقالت مصادر عسكرية، إن "القوات الحكومية مسنود بالمقاومة الشعبية، تمكنوا من السيطرة على موقع إرسال في قرية آل عمار وعددًا من المواقع في مديرية مكيراس".
وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر كبيرة.
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