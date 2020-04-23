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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة خانقة في الغاز المنزلي بإب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
إب - الخليج 365
تشهد محافظة إب، وسط اليمن، أزمة خانقة في الغاز المنزلي.
وتتواصل منذ الأسبوع الماضي، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي وارتفاع جنوني في أسعاره وسط تأكيدات بوقوف مليشيات الحوثي وراء الأزمة مع قدوم شهر رمضان.
وأفاد مواطنون في عدة مديريات من محافظة إب، أن أزمة تصاعدت بصورة مفاجئة منذ أسبوع، في مادة الغاز المنزلي بمختلف مديريات المحافظة مع زيادة جنونية في أسعار ما توفر منها، حيث يكاد يتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة حاجز الثمانية وبعضها حاجز التسعة آلاف ريال.
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