انهيار عصبي يُصيب والد طفلة عقب معرفته بإفراج الحوثيين عن مختطفي ابنته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

إب - الخليج 365

بعد أن أفرج الحوثيون عن مختطفي ابنته، أصيب والد طفلة في صنعاء، بانهيار عصبي.

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وأفادت مصادر محلية، بأن مسلحين من إب اختطفوا الطفلة "م أ ع" البالغة من العمر 13عاما من أمام منزلها في "حي قاع القيضي" جنوب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت المصادر، إن "أهالي الطفلة المختطفة أبلغوا قسم شرطة قاع القيضي بصنعاء وتم إلقاء القبض على ثلاثة من أفراد العصابة واعترفوا بجريمتهم وأن الطفلة بمعية شخص آخر من أفراد العصابة وكان قد فر إلى محافظة إب".

وبينت المصادر، أن الجهات الأمنية بصنعاء والخاضعة لسيطرة المليشيا، أجبرت والدها على دفع تكاليف السفر إلى محافظة إب، للبحث عنها، وبعد أيام من البحث دون فائدة، تفاجأ والد الطفلة بقيام المليشيا الحوثية بصنعاء بإطلاق سراح الثلاثة المجرمين الذين شاركوا في اختطاف الطفلة وهو ما تسبب بانهيار عصبي لأبيها، ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة إب"