شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل وخطير " هزة زلزالية تضرب قبالة سواحل محافظتي حضرموت والمهرة ووسط خليج عدن قوته تعادل 674 طن من مادة TNT شديدة الإنفجار تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل وخطير " هزة زلزالية تضرب قبالة سواحل محافظتي حضرموت والمهرة ووسط خليج عدن قوته تعادل 674 طن من مادة TNT شديدة الإنفجار تفاصيل !
قالت غرفة الأرصاد والانذار المبكر أنھ تم رصد زلزال بحري في وسط خلیج عدن
بخط الصدع للصفیحة التكتونیة للجزیرة العربیة والافریقیة في تمام الساعھ الحادیة
عشر والنصف بتوقیت عدن .
وقالت الغرفة أنھ وبحسب بیانات ومعلومات محطات الرصد الزلزالي الأقلیمیة تم
رصد ھزة زلزالیة ارتدادیة قبالة سواحل محافظتي المھرة وحضرموت عند الساعة
22:11 مساء أمس الاربعاء الموافق 22 أبریل 2020م وذلك بقوة 1.5 درجات على
مقیاس ریختر (متوسط الشدة) بالاحداثیات التالیة :
5.13 درجة شمالا - 5.51 درجة شرقا ، وعلى عمق 10 كیلومتر ویبعد 168
كیلومتر عن اقرب نقطة من سواحل بلادنا الجنوبیة.
وقال سكان من أبناء حضرموت والمھرة أنھم شعروا بالھزة الزلزالیة .
و طمأنت الغرفة المواطنین أنھ بناء على بیانات الرصد الاقلیمي لموجات تسونامي
لاتوجد أي مخاطر موجات بحریة.
وشھدت عدن یوم امس فیضانات تسببت في تھدم منازل وخراب بالممتلكات وعدد من
الوفیات .
وكما فاد مركز رصد الزلازل العالمي أن زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر وعمق 49 كم ضرب قبل قليل خليج عدن.
جديد اب برس
وتبعد بؤرة الزلزال مسافة 300 كم عن مدينة المكلا و 800 كم عن العاصمة صنعاء.
ووقع مركز الزلزال على خط الطول 13.54 درجة شمالاً / 51.53 درجة شرقاً، ونتج عنه طاقة قدرت بـ 674 طن من TNT.
كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل وخطير " هزة زلزالية تضرب قبالة سواحل محافظتي حضرموت والمهرة ووسط خليج عدن قوته تعادل 674 طن من مادة TNT شديدة الإنفجار تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.