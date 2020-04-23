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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..امر ملكي من ولي العهد السعودي بتطبيق هذا الامر على كل المغتربين خلال شهر رمضان في كافة المدن السعودية..وبيان من الديوان الملكي ( نص البيان )

2020/04/23 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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