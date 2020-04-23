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صنعاء - ياسمين الخيامي - طفل يمني ( 9 سناوت ) ينقذ والده من السجن والغرامة والترحيل..لن تصدق ماذا فعل هذا الطفل الذكي لانقاذ ابوه واثار اعجاب كل ضباط قسم الشرطة (فيديو مذهل)

2020/04/23 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر طفل يمني ( 9 سناوت ) ينقذ والده من السجن والغرامة والترحيل..لن تصدق ماذا فعل هذا الطفل الذكي لانقاذ ابوه واثار اعجاب كل ضباط قسم الشرطة (فيديو مذهل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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