شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن عودة مرتقبة لحكومة معين الى العاصمة عدن اليوم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تستعد الحكومة اليمنية للعودة، اليوم الخميس، لمباشرة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بعد السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد يوم الثلاثاء الماضي.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "مصدرا مسؤول ابالأمانة العامة لرئاسة الوزراء، أكد أن الحكومة ستعود اليوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وأوضح أن "عودة الحكومة إلى عدن تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي". مشيرا إلى أن "الحكومة ستباشر مهامها بشكل كامل في عدن".
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