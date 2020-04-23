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أنباء عن عودة مرتقبة لحكومة معين الى العاصمة عدن اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

تستعد الحكومة اليمنية للعودة، اليوم الخميس، لمباشرة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بعد السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

 

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وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "مصدرا مسؤول ابالأمانة العامة لرئاسة الوزراء، أكد أن الحكومة ستعود اليوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن".

  

وأوضح أن "عودة الحكومة إلى عدن تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي". مشيرا إلى أن "الحكومة ستباشر مهامها بشكل كامل في عدن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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