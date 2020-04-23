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استشهاد طفلة وإصابة أمها بقصف حوثي استهدف منطقة العقلة في البيضاء

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البيضاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

استشهاد طفلة وإصابة أمها بقصف حوثي استهدف منطقة العقلة في البيضاء

البيضاء - الخليج 365

قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، إن طفلة استشهدت وأصيبت أمها بقصف شنته مليشيا الحوثي في مديرية الصومعة.

 

وأكدت المصادر أن الطفلة "فرح سليم الحيسي" (5 أعوام) استشهدت فيما أصيب أمها وهي "حامل" بقصف حوثي استهدف منطقة العقلة.

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وشنت مليشيات الحوثي الانقلابية، قصفا عنيفا على مناطق وقرى آهلة بالسكان في المحافظة.

 

ومنذ أكثر من خمس سنين ترتكب مليشيا الحوثي جرائم جسيمة بحق سكان البيضاء بشكل يومي، وسط صمت حقوقي محلي ودولي.

 

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