جرحى حوثيون بينهم قيادي باشتباكات بينية بسبب قطعة أرض منهوبة في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 إب - الخليج 365 أصيب قيادي حوثي، إصابة بالغة، نتيجة تعرضه لطلقات نارية جراء إشتباكات مسلحة بين عناصر حوثية بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قيادات حوثية بمدينة جبلة غرب مدينة إب، وأدت إلى سقوط عدد من الجرحى. Advertisements وأضافت المصادر أن الخلافات بين القيادات وأبناء قيادات المليشيا سببها قطعة ارض منهوبة. وبحسب المصادر فإن الإشتباكات كانت بين عصام باعلوي وعبد الرزاق باعلوي من جهة وبين غمدان مطر دماج من جهة أخرى انتهت بإصابة بالغة لـ"غمدان مطر دماج" وإصابة آخرين. وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا، إشتباكات مسلحة بين فصائل حوثية متعددة، بصراعات حول النفوذ والجبايات المالية والإتاوات والمناصب والأراضي، وتطورت في عدة حالات لمواجهات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والذي قتل في يونيو من العام الماضي بخلافات بين قيادات حوثية.

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