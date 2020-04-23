شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: الملك سليمان يصدر مرسوم ملكي عاجل وينفذ "بالقوة الجبرية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ، مرسومًا ملكيًّا عاجلًا واجب التنفيذ وبالقوة الجبرية (الشرطة).

ونشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) نص المرسوم على موقعها الرسمي والخاص بتعديل أحكام تنفيذ حضانة الصغير والتفريق بين الزوجين، وتطبيقه بالقوة الجبرية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وجاء في نص المرسوم الملكي "تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13-8-1433هـ، لتكون بالنص الآتي: تنفذ – جبرًا – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك".

وشدد المرسوم الملكي على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة، سرة تنفيذ المرسوم الجديد كل حسب اختصاصه.

وكانت المادة الـ75 التي تم إلغاؤها بالمرسوم الملكي، تنص على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.

وتشهد المملكة العربية السعودية خلافات حادة بشأن حضانة الأطفال وتفريق الأزواج، حيث يمتنع الطرفان الرئيسيان (الأب والأم) عن تنفيذ الأحكام ويتعمدون المماطلة والتهرب، ما دفع النظام السعودي لإقرار التنفيذ بالقوة الجبرية.