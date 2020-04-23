شكرا لقرائتكم خبر عن الرعب والهلع يجتاح سكان المدينة بعد ظهور "الشبح الأبيض" في شوارعها.. شاهد "فيديو" مرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ أيام عدة يجوب “شبح” أبيض بشعر طويل شوارع بلدة في شمال شرق ماليزيا، مخيفاً السكان الذين يؤمنون بالخرافات، ليلازموا منازلهم ويحترموا الحجر بهدف احتواء انتشار وباء كورونا (كوفيد-19).

هذا “الشبح” هو محمد أورابيل أحد أبناء بلدة كمامان الذي خطرت له فكرة وضع رداء طويل أبيض، وقناع وشعر مستعار لإجراء دوريات ليلية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأوضح الرجل البالغ 38 عاماً “كنت أتابع الأخبار مع ارتفاع عدد الموتى (…) فقررت أن أخيف الناس” ليحترموا إجراءات الحجر المنزلي.

ظهور “الشبح الأبيض” في المدينة



وعلى غرار دول كثيرة، فرضت ماليزيا إجراءات عزل صارمة لتجنب انتشار وباء كوفيد-19، وأمرت المقيمين على أراضيها بملازمة منازلهم، وأغلقت المدارس وكل الشركات غير الضرورية.

وكانت هذه المبادرة غير المألوفة فعالة، وخصوصاً أن كثيرين ولا سيما في المناطق الريفية لا يزالون يؤمنون بوجود مخلوقات خارقة.

ويوضح محمد عبد الله، وهو من أبناء القرية أن الشباب عندما يرون “الشبح” يجول في الشوارع “يركضون مثل المجانين للعودة إلى منازلهم”.

ويضيف “الآن قبل أن يخرجوا يتأكدون إن كان “الشبح” في الجوار”.

ولاقت صورة محمد أورابيل متنكراً بهيئة “شبح” انتشاراً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى أتت الشرطة إلى منزله.

ويوضح أنه خاف في البداية من أن تكون الشرطة أتت لتوقيفه، إلا أنها أشادت بمبادرته والتقط عناصرها صورة معه.