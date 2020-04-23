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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" هادي الاعلان عن عودة مرتقبة للحكومة الى عدن تفاصيل القرارات !

جديد اب برس Advertisements ​ رئيس الجمهورية " عبدربه منصور هادي " وزراء الحكومة بالعودةإلى مدينة" عدن " وذلك لمشاركة ابناء المدينة تداعيات اثار الأمطار والسيول والوقوف على أوضاعهم ولتخفيف معاناتهم . يأتي ذلك بعد ان شهدت مدينة عدن يوم الثلاثاء أمطارا غزيرة وسيولا خلفت العشرات من القتلى والجرحى ودمارا كبيرا للمباني السكنية والطرقات . وتعيش المدينة في ظروف بيئية متدنية نظرا لغياب دور الحكومة الفعلي على الواقع ، وقد تسبب ذلك بسخط كبير بين أهالي عدن اللذين طالبوا الحكومة الشرعية برفع المعاناة عنهم ومساندتهم لتجاوز هذه المحنة .

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