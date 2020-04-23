شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور صارخ كأنها حورية من الجنة .. شاهد الملابس المثيرة التي ارتدتها مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" في آخر اطلالة لها ... (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت مذيعة قناة الجزيرة الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها بإطلالة انيقة وجذابة للغاية ، فاجأت بها جمهورها المتابع لها على السوشال ميديا .

وظهرت علا الفارس من منزلها، وهي ترتدي وهي ترتدي سويت شيرت باللون العنابي، وباكمام طويلة، وقد اختارت ارتداء كاب رياضي باللون الأسود.

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وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وظهرت علا الفارس من خلال الصورة ببشرتها الطبيعية ولم تتكلف في وضع المكياج ، واكتفت بوضع لمسات بسيطة على وجهها ، من خلال إبراز جمال عينيها بالماسكرا، ووضع اللون الروز كأحمر شفاه .

وتحرص المذيعة علا الفارس على مشاركة صورها بشكل شبه يومي على حسابها في الانستجرام ، والتواجد مع جمهورها من خلال الرد على التعليقات والتفاعل معها .

وعلا الفارس مذيعة اردنية عملت سابقا في قناة MBC قم انتقلت لقناة الجزيرة الاخبارية ، وتتعرض بين الفينة والاخرى لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفها المعارضة للسعودية والامارات والمساندة لقطر .