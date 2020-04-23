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صنعاء - ياسمين الخيامي - مرسوم ملكلي من الملك سلمان بمنح الشيخ اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية..والرئيس ترامب يرفع اسم الشيخ من قائمة الارهاب

2020/04/23 الساعة 08:27 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

سخر ناشطون من الاخبار المتداولة عن تمكن ابن الشيخ عبد المجيد الزنداني من اكتشاف علاج يشفي ن مرض كورونا .

وقال الناشط الكويتي عبد الكريم الفليطيحي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ..نخشى على عالمنا الجليل من هذه الاخبار وان تكون اكذوبة كبرى كما روج سابقا من انه اكتشف علاج للايدز.

واضاف اعتقد ان هذه شائعات لا اساس لها من الصحة والا لكان الزنداني يجلس الان بالقرب من الملك سلمان وولي عهده ويحظى بالتكريم والحفاوة لانقاذ الشعب السعودي من فيروس كورونا الذي جتاح مدن المملكة.

واختتم منشوره بالقول ..سيصدر الملك سلمان مرسوم ملكي عاجل وفوري لمنح الشيخ عبد المجيد الزنداني الجنسية السعودية وستمنح له كل الصلحيات لاقامة مركز للبحوث العلمية ..لكنها احلام وتهويلات اعلامية غير صحيحية ونامل من شيخنا الجليل ان يوضح الملابسات للناس ولا يفعل مثل بقية الدعاة الساعين وراء الشهرة الكاذبة .

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مرسوم ملكلي من الملك سلمان بمنح الشيخ اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية..والرئيس ترامب يرفع اسم الشيخ من قائمة الارهاب



فيما قالت الناشطة عبير الدبحي " لو كان الشيخ عبد المجيد او ابنه يمتلكون هذا العقار في اعتقادي فان كل الدول سوف تتهافت عليه خاصة تلك الدول التي انتشر فيها الوباء .

واضافت سيكون على رأس هؤلاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب والذي لن يتردد في رفع اسمه من قائمة المطلوبين في قضايا الارهاب وسيرسل طائرة خاصة لنقله مع عائلته الى امريكا لانقاذ الشعب الامريكي من فيروس كورنا الذي يجتاح كل الولايات الامريكية دون ان يجد العالم حلا لوقف هذا الوباء

وكانت أبنة شيخ الدين في اليمن عبدالمجيد الزنداني أن اخوها محمد قد نجح في اختراع علاج لفيروس كورونا الذي حير العالم , وفقا لما نقله موقع الحدث اون لاين . وردت أمة الله الزنداني آ على تساؤل احد المعلقين في صفحتها على الفيس بوك عن اخبار العلاج الذي اعلن محمد الزنداني انه سيقدمه للعالم في مدة تنتهي بعد ثلاثة ايام ، ان اخوها فعلا قد اخترع العلاج وتم تجريبه على احدى المرضى وتم شفاؤها تماما . وقالت " نعم لقد توصل الى لقاح مرض كورونا بفضل من الله ومنه .. وقداطلعت اناشخصيا على حالة امراة من بين المرضى حتى شفيت .. ولاتظن ان اليهود والنصارى سيقبلون لعلاج يخرج من ايدي اناس صالحين"