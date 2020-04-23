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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 23-04-2020? - آخر تحديث الخميس 23-4-2020? وردنا من"مصدر مسؤول برئاسة الوزراء يؤكد عودة الحكومة إلى عدن وبشكل نهائي في هذا الموعد تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء عن موعد عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال المصدر إن الحكومة ستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس. ولفت المصدر إلى أن عودة الحكومة إلى عدن تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. واشار المصدر ذاته الى أن الحكومة ستباشر مهامها بشكل كامل في عدن

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