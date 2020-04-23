تعز: وقفة احتجاجية تطالب بتسليم قتلة جندييّن في الشمايتين

نفذ العشرات في مدينة تعز، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليم الجناة المتورطين في مقتل جنديين اثنين.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها أبناء مديريتي جبل حبشي ومشرعة وحدنان صبر، لافتات تطالب بمحاسبة المتورطين في أحداث مديرية أمن الشمايتين.

وشدد المحتجون على ضرورة تسليم قتلة الجنديين"أيمن الوافي و بلال الخليدي" واللذين قتلا على خلفية استلام وتسليم إدارة أمن الشمايتين، على رأسهم عبدالكريم السامعي.

وطالب المشاركون السلطة المحلية بسرعة تقديم المتهمين للعدالة وإخضاعهم للإجراءات القانونية.

وفي أغسطس 2019، قاد مدير أمن الشمايتين المقال عبدالكريم السامعي عملية تمرد على السلطات الرسمية في تعز؛ رفضا لقرار إقالته من منصبه، مسنودًا بمسلحين تابعين لكتائب ابو العباس المدعومة إماراتيًا، على اثرها اندلعت مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحملة الأمنية وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن تتمكن سلطات تعز من إخماد التمرد لاحقا.

