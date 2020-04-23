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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 23-04-2020? - آخر تحديث الخميس 23-4-2020? شاهد حقيقة دخول قوة من الحماية الرئاسية إلى عدن وعودة الحكومة إلى معاشيق تفاصيل ؟ جديد اب برس Advertisements ​ مصادر مسؤولة ، حقيقة دخول قوة من الحماية الرئاسية إلى مدينة عدن، مساء يوم الأربعاء وفقا لما نقله شبوة24 كما نفت المصادر، اي عودة للحكومة، لكنها أشارت إلى انه لا توجد اشكالية تعرقل عودتها. وتحدثت المصادر حول الاتفاق الأخير الذي جمع قيادات في الشرعية بأخرى في الانتقالي برعاية التحالف. وقالت المصادر، ان الاجتماع بحث خفض التصعيد ولم يبحث اي دخول ميليشيا الإصلاح المتدثرة بغطاء الشرعية إلى عدن. وكانت شائعات انتشرت تفيد بدخول قوة من الحماية الرئاسية إلى عدن يوم الأربعاء

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