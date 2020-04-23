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عدن - ياسمين التهامي - اللأ مبالأة وعدم الشعور بألمسؤلية" عدن تغرق واهلها يستغيثون " والعصابة المسيطرة على المدينة المدعومين من الإمارات .. يلهون ويلعبون ويحتفلون شاهد !

جديد اب برس Advertisements ​ ل ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمع عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ونائبه هاني بن بريك، ومعهما طفلة الأول. وقال الناشطون ان تلك الصورة التقطت بعد دقائق من إقامة حفل كبير وباذخ أمس في إمارة أبو ظبي، بمناسبة عيد ميلاد ابنة الزبيدي الرابع .آ آ وأضاف الناشطون في تغريدات وتعليقات على الصورة رصدها " أحداث نت " اليومآ : فيما عدن تغرق بالسيول بعد ما غرقت بعصابات القرية التي شكلها هاذين المجرمين بدعم محمد بن زايد، يقيما حفل عيد ميلاد لطفلة احدهما في افخم فنادق الإمارات ". آ وتابعوا "قيادات المجلس الانتقالي، وأسرهم في الإمارات والقاهرة ، وأصبح لديهم استثمارات بمئات الملايين من الدولارات، وما زالوا يبسطون عبر مليشياتهم على أراضي ومنازل المواطنين في عدن، ويرتكبون أبشع الجرائم بحق أولئك المواطنين المسالمين". آ آ وختموا "ألا شاهت الوجوه الرخيصة التي تنفذ مؤامرة تقسيم اليمن إلى دويلات واحتلال محافظتي المهرة وسقطرى وجزر وموانئ اليمن

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