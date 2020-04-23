شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" الان اول دولة عربية.. تبشر العالم وتعلن قبل قليل عن نهايه هاذا المرض الخطير تفاصيل مهمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الان اول دولة عربية.. تبشر العالم وتعلن قبل قليل عن نهايه هاذا المرض الخطير تفاصيل مهمة !

جديد اب برس Advertisements ​ أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة اللبنانية كان لها الأثر الكبير في إحتواء وباء كورونا المستجد، الأمر الذي سيلقي بظلاله على مسألة الإحتواء لدى شقيقتها سوريا فلقد قالت وزارة الصحة اللبنانية إنها لم تُسجِّل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بمرض كوفيد-19 وهذا مؤشر جيد لمسار الفيروس في لبنان المُجاور والشقيق للدولة السورية. هذا الأمر يقودنا إلى بعض الاطمئنان في لأن لبنان يشكل تهديداً من الناحية الوبائية لـ سوريا حيث أن معابر تهريب الأشخاص والدخول غير الشرعي تتركز على الحدود اللبنانية – السورية ويصعب ضبطها والسيطرة عليها، فإذا تحسن الوضع في لبنان فإنه سيقلل من الأعداد المُصابة بفيروس كورونا المستجد والتي قد تدخل إلى سوريا بطريقة التهريب، سواء كانوا سوريين مقيمين في لبنان أو لبنانيين يدخلون الأراضي السورية للشراء أو التبضُّع أو بقصد الزيارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" الان اول دولة عربية.. تبشر العالم وتعلن قبل قليل عن نهايه هاذا المرض الخطير تفاصيل مهمة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.