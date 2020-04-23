الحكومة اليمنية تعود إلى عدن الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء اليمنية، أن الحكومة ستعود يوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمين من العاصمة السعودية الرياض.



وأشار المصدر إلى أن العودة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.

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وقال المصدر إن الحكومة ستباشر مهامها بشكل كامل في عدن.\

وبينت مصادر أن عودة الحكومة "يأتي في سياق متابعة تداعيات كارثة السيول التي ضربت عدن".

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أعلن الثلاثاء، عدن مدينة منكوبة جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة الثلاثاء. وتسببت السيول الجارفة التي اجتاحت عدن، بمقتل أكثر من 10 أشخاص في عدد من مديريات المحافظة، بينهم أطفال، وتضرر نحو 100 منزل بشكلي كلي وجزئي، إضافة إلى العديد من الأضرار التي طالت الممتلكات الخاصة وشوارع المدينة، طبقا لمسؤولين حكوميين.