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محافظ المهرة يوجه بتوفير مولد كهربائي لمنطقة الشوامخ بالغيضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

محافظ المهرة يوجه بتوفير مولد كهربائي لمنطقة الشوامخ بالغيضة

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، بتوفير مولد كهربائي، لمنطقة الشوامخ بمديرية الغيضة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

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واكد محافظ المهرة خلال لقائه ،اليوم، وجهاء منطقة الشوامخ بمديرية الغيضة ،حرص السلطة المحلية على تلبية احتياجات المنطقة من الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية.

 

الى ذلك ، اكد محافظ المهرة خلال لقائه ، اللجنة المنظمة للاعتصام السملي بالمحافظة، أن حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع في الدستور اليمني، وفق الطرق الحضارية والسلمية..مشيراً الى أن الظروف التي تمر بها البلاد، تقتضي التكاتف والتعاون مع السلطة المحلية.

 

ولفت الى ان الظروف الحالية تمنع التجمعات بسبب جائحة فيروس ، في اطار الاجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من هذا الوباء الذي انتشر بكل دول العالم.

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