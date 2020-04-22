لجنة الطوارئ بتعز تستعرض التقارير المتعلقة بالاجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

استعرضت لجنة الطواري بمحافظة تعز في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة الدكتور عبدالقوي المخلافي ،عدد من التقارير المتعلقة بالاجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا سواء من حيث المخزون الغذائي و الدوائي واسعار المواد الإستهلاكية والمشتقات النفطية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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كما ناقشت اللجنة ، قضية القادمين الى المحافظة من القرن الإفريقي عن طريق التهريب ،ووضع المحاجر ورفدها بالإحتياجات اللازمة اضافة الى مدى الإلتزام بقرارارات اللجنة والخاصة بالحد من التجمعات في الإسواق..مؤكدة على اهمية عقد لقاء مع القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المديريات والشرطة بمديريات الساحل والشمايتين والمعافر لمواجهة عمليات المتسللين عبر الساحل الى المحافظة.

وشددت اللجنة ،على ضرورة تعاون الجميع لمواجهة التحديات بإرادة ومسؤلية وطنية وإخلاقية وعدم التهاون مع المخالفات والعمل بروح الفريق الواحد من اجل صحة وسلامة وامن المواطنين .