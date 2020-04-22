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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إذاعة صعدة تبث 19 برنامجاً يومياً في رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت إذاعة صعدة، عن باقة متنوعة من البرامج المتميزة التي أنتجتها خصيصاً لشهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية
وذكر مدير إذاعة صعدة علي قلي، بأن الاذاعة التي تبث على التردد 99، وعبر تطبيقها الالكتروني أعدت 19 برنامجاً يومياً يتصدرها برنامجها الجماهيري المسابقاتي الشهير"أنت الفائز"، الذي يقدم جوائز قيّمة..موضحاً أن من بين برامج الخارطة الرمضانية فتاوى وصفحات من تاريخ النضال وخواطر رمضانية، وبرنامج الأمثال "اسمع اسمع"، و"فوانيس رمضانية" و"حدث في رمضان" و"معالم يمنية"، وبرنامج "اصطفاه الله"، و"على بساط الريح"، و"أنبياء ورسل" بالإضافة إلى "طبق اليوم" والابتهالات والتوشيحات وعدد من الفلاشات التوعوية والفكرية والصحية ومسلسل تاريخي عن الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وأشار إلى أن خارطة البث البرامجي للإذاعة في رمضان تتضمن ايضاً فترة مفتوحة تحت عنوان ( مرافئ الأصيل ) يتخللها عدد من الفقرات الهادفة المنوعة من صحية واجتماعية وحوارية وأخبار خفيفة والتي روعي أن يتناسب وقت بثها مع وقت الاستماع الأمثل للجمهور الصعدي خصوصاً واليمني عموماً.
ونوه مدير الإذاعة إلى أنه بإمكان الجمهور الكريم متابعة برامج الإذاعة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ويوتيوب.
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