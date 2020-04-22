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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية في الجوف والمهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ، 1,200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و 800 كيلو غرام، للنازحين والأسر الفقيرة في مناطق الريان والجوفا ومشينيقه بمحافظة الجوف اليمنية، والتي استفادت منها 600 أسرة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية
كما وزع المركز ، 500 سلة غذائية، تزن 37 طنًا، للنازحين والأسر الأشد فقرًا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، والتي استفادت منها 355 أسرة.
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