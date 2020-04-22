اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تعلن تحرير ثمانية من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن تحرير ثمانية من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب. وأوضح رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى أنه تم تحرير الأسرى الثمانية في عملية تبادل عبر وساطة محلية.

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