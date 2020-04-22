كسر زحوف ومحاولتي تسلل للمرتزقة في عدد من الجبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات



كسرت قوات الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، اربعة زحوف للمرتزقة في جبهات الجوف والبيضاء وتعز وفي الحد الشمالي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت بعن الله من التصدي لأربعة زحوفات ومحاولتي تسلل نفذها العدو باتجاه مواقع قواتنا في جبهات الحدود وفي محافظات الجوف والبيضاء وتعز، منها زحفان واسعان باتجاه مواقع قواتنا في البيضاء أحدهما على قانية، والآخر على مواقع عشار بمديرية ناطع.

وأضاف سريع أن المرتزقة نفذوا زحفا ثالثا هو الأوسع على مواقع قواتنا في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، فيما تركز زحف المرتزقة الرابع على مواقع قواتنا في حيفان بمحافظة تعز.

وأكد العميد سريع أن الزحوفات الأربعة استمرت من منتصف ليل الأمس وحتى صباح اليوم وتم كسرها جميعا وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط أكثر من 30 قتيلا و 45 جريحا في صفوفه وتدمير عدد من المدرعات، وإجباره على التراجع والانكسار ولم يحرز أي تقدم.

وفي جبهات الحدود أوضح العميد ” يحيى سريع ” أن العدو نفذ عمليتي تسلل باتجاه مواقع قواتنا في جبهات الحدود إحداهما باتجاه مديرية باقم الحدودية والأخرى باتجاه مواقع قواتنا في الربوعة بعسير.. مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التصدي للمرتزقة وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشار متحدث القوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن 35 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف وجبهات الحدود، منها 23 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب، و 7 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف، و 5 غارات على الفرع بمديرية كتاف قبالة بنجران.