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عدن - ياسمين التهامي - شاهد 4 دول عربية احداهن من دول التحالف " تخالف قرار السعودية وتعلن رسميآ عن اول شهر رمضان المبارك تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ت مصر ولبنان والعراق وتونس أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك في ظل تدابير وقائية اتخذتها دول عربية وإسلامية لمواجهة تفشي جائحة كورونا. بينما تتحرى السعودية وقطر ودول عربية وإسلامية أخرى رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس الذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري. دول عربية تخالف السعودية وتعلن رمضان ففي مصر، قال المفتي شوقي علام -في بيان متلفز مساء الأربعاء- إنه تحقق بواسطة اللجان الشرعية والعلمية للدار عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضا. وأضاف “وبذلك، يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان”. من جانبه، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء. ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان يوم الخميس. أما في لبنان، فقد قالت دار الفتوى، في بيان، إنه “لم تثبت لدينا رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما”. وقد دعا مفتي البلاد الشيخ عبد اللطيف دريان الأربعاء، مسلمي بلاده إلى إقامة الصلاة في شهر رمضان داخل المنازل، إلى حين انتهاء تفشي فيروس كورونا. وقال الشيخ دريان، في خطاب: “يعز علينا أن نستقبل شهر رمضان المبارك والمساجد مغلقة أبوابها بسبب تفشي جائحة كورونا”. وأضاف “سنبقى على تواصل مع المسؤولين في الدولة ومع الأطباء لجلاء الصورة وإعلان انتهاء الحجر الصحي، لنزف للمسلمين بشرى العودة إلى مساجدنا في وقت قريب بإذن الله”. دول عربية تخالف السعودية وتعلن رمضان من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر الأربعاء، إقامة صلاة تراويح شهر رمضان وخطبة الجمعة، في أحد مساجد العاصمة بشكل محدود، بسبب فيروس كورونا. وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية مساء الأربعاء، بأن الوزارة استثنت من قرار إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة والجمعة فيها، جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب.

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