شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة"شركة النفط اليمنية تعلن عن تخفيض جديد في سعر البترول.. وكشف بأسعار المشتقات النفطية في شمال وجنوب اليمن تفاصيل ووثيقة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة"شركة النفط اليمنية تعلن عن تخفيض جديد في سعر البترول.. وكشف بأسعار المشتقات النفطية في شمال وجنوب اليمن تفاصيل ووثيقة !

جديد اب برس Advertisements ت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، قبل قليل ، عن تخفيض جديد في سعر مادة البترول. واصدرت الشركة بهذا الشأن، تعميماً جديدا لوكلاء محطات بيع الوقود في السوق المحلي لنطاق عمل فرعها بساحل حضرموت- حصل " أحداث نت " على نسخة منه- ، يقضي بإعتماد تخفيضٍ جديد لسعر مادة الديزل الى 200 ريال للتر الواحد. وقال مدير عام فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، إن قرار التخفيض الجديد جاء بناءً على قرار لجنة تحليل عروض أسعار المشتقات النفطية، وتماشياً مع الانخفاض المستمر لأسعار المشتقات النفطية عالمياً. وأضاف الدكتور العكبري انه ولتحقيق الاستفادة من هذا الانخفاض لمصلحة المواطنين، وبعد دراسة السياسة التسويقية في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، تقرر وبموجب هذا التعميم إعتماد تخفيض سعر مادة البترول إلى 200 ريال للتر ، وأن يضاف مبلغ مقطوع إلى سعر المادة مقابل عمولة واجور النقل لوكلاء المحطات وفقاً للبعد الجغرافي للمناطق والمديريات، مع إعطاء فترة سماح 24 ساعة للبيع بالسعر السابق وذلك لتقليل خسائر الوكلاء المتوقعة. وقضى التعميم الموجه لمدير عام فرع الشركة بالوادي والصحراء، بإضافة مبلغ (20 ريال) مقطوع إلى سعر المادة مقابل عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات و (4 ريال) للفرع وأشار التعميم على أن يتم العمل بما جاء أعلاه اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 2020/4/23.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة"شركة النفط اليمنية تعلن عن تخفيض جديد في سعر البترول.. وكشف بأسعار المشتقات النفطية في شمال وجنوب اليمن تفاصيل ووثيقة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.