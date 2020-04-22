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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة لجميع سكان العام"الصحة العالمية اليوم تكشف موعد الانتهاء من فيروس كورونا وكشف بأسماء اوائل الدول الناجية من الفيروس.. تفاصيل هاااامة !

جديد اب برس Advertisements مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، مساء اليوم الأربعاء، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرًا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19. وأضاف المدير العام خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو:"لا يخطئن أحد، أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا إلى فترة طويلة". وارتفع عدد ضحايا الفيروس من المتوفين لرقمٍ جديد تخطى الـ 180 ألفا، وهو ما يقول إن العدد قد يتجاوز الـ200 ألف خلال الأيام المقبلة، إذا استمر هذا المعدل المرتفع من الوفيات على حاله، وفقًا لماذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية. وقالت سي إن إن، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوز عتبة 180 ألف وفاة، مع تسجيل العالم لحالات وفاة وإصابة كل دقيقة تقريبا من أكثر من 190 دولة. وفي التفاصيل، بلغ عدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم، 2,592,234، أي أن الرقم سيتجاوز قريبا المليونين و600 ألف مصاب. بينما بلغ عدد المتوفين في العالم خلال الساعات الماضية، 181,052 ألف، أما المتعافين فبلغ 709,761. وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

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