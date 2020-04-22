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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" دول عربية اعلنت الخميس اول ايام رمضان" ودول عربية اخرى اعلنت الجمعة اول ايام رمضان شاهد قائمة بالدول المعلنة تفاصيل !

استطلعت عدد من الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر رمضان المبارك، بينما أعلن البعض تحرِّيَ الهلال الخميس.

وأعلنت لجنة الأهلة بمحافظة الحديدة، في اليمن، أن غدا الخميس مكمل لشهر شعبان وذلك لتعذر رؤية هلال رمضان.

وأكدت اللجنة مساء اليوم الأربعاء، تعذر رؤية هلال شهر رمضان وأن غدا الخميس 22 إبريل هو المتمم لشهر شعبان.

جديد اب برس

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الدول التي أعلنت أول أيام رمضان

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء أن غدا الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق الجمعة أول أيام شهر رمضان.

وبينما تستطلع بعض الدول العربية والإسلامية، الأربعاء، هلال شهر رمضان، يتحرى البعض الآخر الهلال الخميس.

وفي البحرين، دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تحري الهلال، مساء الأربعاء أيضا. كما أعلنت دار الفتوى في لبنان التماس شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أبريل. كما يتحرى لبنان هلال رمضان.

بينما أعلنت كل من دولة الإمارات والأردن وسوريا عن تحري رؤية هلال الشهر غدا (الخميس) بعد صلاة المغرب.

كما دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري الهلال، الخميس، الموافق 30 من شهر شعبان، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

فالشهر الفضيل في التقويم الإسلامي هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

الدول التي أعلنت أول أيام رمضان

إلا أن 1.8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا.

وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولدّت الجائحة مستويات جديدة من القلق قبل شهر الصوم.