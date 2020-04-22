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عدن - ياسمين التهامي - في دخول رمضان تتربط الشياطين"شاهد مصير هذة الشيطانة المصرية كيف كان مصيرها لقيامها بدعوة الشباب والشابات لـ "ممارسة الجنس" !

أثير جدل واسع في مصر على مدار اليومين الماضيين، بعد بث فيديو لفتاة تدعى حنين حسام المشهورة بـ"الهرم الرابع" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الآلاف من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي "بالقبض على حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، جامعة القاهرة بعد دعوتها لممارسة الفجور من خلال فيديو عبر تطبيق تيك توك، ومطالبتها الفتيات بفتح كاميرات الهواتف من داخل غرف نومهن مقابل مبالغ طائلة".

وقامت الأجهزة الأمنية وفقا لوسائل الإعلام المصرية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره، استعدادا لضبطها حال إصدار أمر عليها وإحضارها.

جديد اب برس

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من جانبه، قرر رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت تحويل الطالبة حنين حسام للتحقيق، ومن المقرر استدعائها غدا للتحقيق معها في الفيديوهات التي قامت ببثها.

وقال الدكتور الخشت، في بيان رسمي صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية