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عدن - ياسمين التهامي - جريمة قتل " هزت كل اللبنانيين وجعلتهم في صدمة كبيرة من شدة الجريمة .. شاهد فيديو صدم جميع الشعب اللبناني !

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروّع، يوثق جريمة قتل حدثت في بلدة بعقلين اللبنانية، أدت إلى مقتل سبعة أشخاص، اثنين منهم لبنانيو الجنسية، وخمسة سوريين.وبحسب ما رصدت “وطن”، يظهر من مقطع الفيديو جثتا المواطنين اللبنانيين اللذان قُتلا في الحادثة، فيما لم تظهر جثث الخمسة السوريين، فيما لم تتمكن السلطات اللبنانية حتى اللحظة من معرفة تفاصيل

الواقعة.وبحسب وكالات أنباء لبنانية فقد تم العثور على خمسة ضحايا سوريين، و اثنين لبنانيين.

جديد اب برس

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هذا وأشارت الوكالات إلى أن السلطات اللبنانية لم تتمكن بعد من معرفة تفاصيل الجريمة، التي تم فيها استخدام سلاحي “كلاشينكوف” و”بومب أكشن”، ليسقط فيها سبعة ضحايا قتلى على الفور.

وأوضحت وكالة الوطنية للإعلام بأن الجاني فرّ عبر احراج بعقلبن القريبة من منطقة النهر، وتعمل الجهات الأمنية على القبض عليه.

وتأتي هذه الجريمة بالتزامن مع حالة الطوارئ المعلنة لبنانياً، لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية عن سلسلة إجراءات وقائية متبعة للوقاية من الفيروس المستجد، منها حظر التجول وإلغاء الدوام الرسمي والمدرسي.