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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: اللجنة اليمنية لرؤية الهلال ودار الإفتاء اليمنية" يحسمان الجدل ويعلنون رسمياً أول أيام شهر رمضان 1441- 2020 تفاصيل !

أعلنت لجنة الأهلة بمحافظة الحديدة أن غدا الخميس مكمل لشهر شعبان وذلك لتعذر رؤية هلال رمضان.

وأكدت اللجنة تعذر رؤية هلال شهر رمضان وأن غدا الخميس 22 إبريل هو المتمم لشهر شعبان.

الإفتاء اليمنية تعلن أول أيام رمضان

جديد اب برس

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من جهتها، أعلنت دار الإفتاء اليمنية أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر شعبان والجمعة أول أيام شهر رمضان.

ويستقبل المسلمون هذا العام شهر رمضان الذي يأتي في ظروف استثنائية لم يشهدوا مثيلا لها، تفرض التباعد الاجتماعي وتمنع التواصل المباشر وسط استمرار إجراءات الإغلاق بشكل متفاوت في حدته بين الدول، ومنع صلوات الجماعة بسبب تفشي فيروس كورونا.