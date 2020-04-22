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عدن - ياسمين التهامي - ”بوتين وولي العهد السعودي“ شاهد اول رد رسمي حول حدوث مشادة بينهما تفاصيل !

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسیة دمیتري بیسكوف، مزاعم إعلامیة تفید بحدوث

”مشادة“ كلامیة بین الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین وولي العھد السعودي محمد بن

سلمان، خلال مكالمة ھاتفیة الشھر الماضي.

جاء ذلك خلال رد بیسكوف على استفسار صحفي بشأن خبر نشره موقع ”میدل إیست

آي“، یزعم بأن المكالمة التي جرت بین بوتین والأمیر محمد بن سلمان أوائل مارس

”شھدت مشادة وجولة من الصراخ المتبادل بین الزعیمین، ما تسبب في فشل الاجتماع

الذي عقده تحالف أوبك+ بعد أیام في الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج“.

وشدد بیسكوف على أن ھذه ”المادة الإعلامیة“ التي تم نشرھا ما ھي إلا ”محض

ھراء جدید“. وكان الجانبان ”السعودي والروسي“ قد اتفقا في وقت سابق من إبریل

على إنتاج ما لا یزید على 5.8 ملیون برمیل من النفط یومیا خلال الشھرین المقبلین. جديد اب برس Advertisements

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