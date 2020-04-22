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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير"بشرى سارة وخبر صادم: منظمة الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء فيروس كورونا وإمكانية انتشاره مرة أخرى تفاصيل هامة !

قالت منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كورونا المستجد سیبقى بین البشر على مدى

زمن طویل، محذرة من موجات جدیدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضروریة.

ووفقا لروسیا الیوم قال المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة، تیدروس أدھنوم

غیبریسوس، في مؤتمر صحفي عقد الیوم الأربعاء، إن "معظم بؤر تفشي فیروس

كورونا في أوروبا تشھد استقرارا أو تراجعا".



وحذر غیبربسوس مع ذلك من احتمال تدھور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم،

مبینا: "على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاھد توجھات مقلقة

مرتفعة في إفریقیا، والأمریكیتین الوسطى والجنوبیة، وكذلك أوروبا الوسطى".

وتابع المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة: "ھذا الفیروس سیكون معنا لمدة طویلة،

وقد یتم اشتعالھ من جدید بسھولة".

وشدد على وجود "ثغرات كبیرة في الدفاع العالمي" من الفیروس، مشیرا إلى أنھ لا

یوجد دولة تتمیز فیھا الأوضاع بالأمان التام من الجائحة.

ویواجھ العالم، منذ ینایر 2020 ،أزمة متدھورة ناجمة عن تفشي عدوى فیروس

كورونا المستجد "19-COVID ،"الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثیر من قطاعات

الاقتصاد خاصة النقل والسیاحة والمجال الترفیھي، وانھیار البورصات العالمیة

وتسارع ھبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمیة عدوى فیروس كورونا المستجد، یوم 11 مارس،

جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 592.2 ملیون إصابة بھذه السلالة

في نحو 180 دولة، بما في ذلك 181 ألف وفاة 710 آلاف حالة شفاء

جديد اب برس

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