شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل" ايران تعلن السبت القادم اول ايام شهر رمضان المبارك .. وصنعا تعلن عن اول ايام رمضان تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــاجل" ايران تعلن السبت القادم اول ايام شهر رمضان المبارك .. وصنعا تعلن عن اول ايام رمضان تفاصيل !

أعلن عضو لجنة الاستهلال في مكتب المرشد الإيراني، علي رضا موحد نجاد، أن بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران.

ونقلت وكالة "إرنا"، عن موحد نجاد، أن 100 فريق تتحرى الخميس الهلال في أنحاء إيران، وأن "الخبراء يرون رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة، ولا يختلفون في ذلك، وبالتالي فإن الجمعة سيكون الثلاثين من شعبان، والسبت المقبل هو أول أيام شهر رمضان".

جديد اب برس

Advertisements

وقال المسؤول الإيراني إن "فرق الرصد والتحري سترسل نتائج تحرياتها بعد غروب يوم الخميس، إلى لجنة استهلال مكتب المرشد الإيراني الأعلى، وبناء على هذه التقارير سيعلن موعد حلول الشهر الفضيل".