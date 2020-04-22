شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صورة فاضحة لوالدة أمير قطر الشيخة “موزا” وهي تمارس هذا الفعل المُخل .. شاهد (صورة صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صورة لوالده، الشيح حمد بن خليفة ووالدته الشيخة موزا بمناسبة "يوم الأسرة في قطر" الموافق في الـ15 من أبريل/ نيسان.

جاء ذلك في تغريدة لشيخ خليفة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مستشهدا بـ"حديث نبوي" في تعليق على الصورة قائلا: "في يوم الأسرة في قطر نستذكر الحديث الشريف: {خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي}".

وعن المناسبة ذاتها، نشر الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر، صورة لمبنى اللجنة الأولمبية القطرية، قائلا في تعليق: "مبنى اللجنة الأولمبية القطرية يرتدي اللون الأخضر احتفالا بيوم الأسرة في قطر الذي يحل في 15 أبريل للتضامن الأسري والتلاحم المجتمعي في الدولة.. يوم الأسرة هذا العام يأتي بالتزامن مع ظاهرة الحجر المنزلي وهذه فرصة إيجابية للإبداع في الأنشطة العائلية التي تقوي الروابط والقيم الأسرية.."

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