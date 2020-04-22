شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجمة مسلسل "باب الحارة" تصدم الجمهور بصور فاضحة وعارية .. كشفت عن فخذيها وصدرها البارز ونفخت شفايفها بطريقة مثيرة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلت الفنانة السورية شمس الملا والتي جسّدت شخصية صفا في مسلسل باب الحارة بإطلالة أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها حيث وُصفت بالفاضحة .

وارتدت شمس الملا او صفا باب الحارة فستانا قصيرا جدا ومكشوف الصدر ما أظهر جزءا من مفاتنها وعرّضها لانتقادات لاذعة .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أسد مفترس يلتهم 135 شخص و70 غزال .. وعندما داهمت الشرطة كوخة وجدت مفاجأة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..(شاهد الفيديو)

• نجمة مسلسل "باب الحارة" تصدم الجمهور بصور فاضحة وعارية .. كشفت عن فخذيها وصدرها البارز ونفخت شفايفها بطريقة مثيرة .. شاهد

* “بمساعدة أمها المجرمة” : سعودي يُدمر فتاة عمرها 14 سنة ويفض بكارتها مقابل 10 الف دولار .. ضُبط متلبسا والتفاصيل لا يتصورها عقل!

• الفنان راغب علامة ينشر لأول مرة صورة زوجته ..لن تصدقو ان هذا الجمال موجود على الارض ..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان

• هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي تزوجت عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الفضيحة التي فعلتها بين الأشجار .. كل شيء على الطبيعة أحلى ..( صور )

• هل يخون الفنان تامر حسني زوجته مع الفنانه السعودية اسيل عمران ... فيديو صادم يكشف المستور ..شاهد

• لن تصدقو ماذا كان يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل 30 عام .. شاهدو هذا الفيديو النادر الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي واثار موجة جدل واسع

• المخابرات السعودية تخترق حياة مذيعة قناة الجزيرة "غادة عويس" وتسرب لها صور صادمة وهي تقوم بعمل فاضح برفقة شاب وفتاة أخرى .. شاهد

Advertisements

• هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة

• صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبروها اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة )

• هل تذكرون نجمة مسلسل باب الحارة "سارة" التي تزوجها العقيد معتز ..شاهدو صورها العارية التي نشرتها اليوم ..كشفت عن ساقها وصدرها البارز ..(صور)

• إعلامية عربية مشهورة تقع بفخ فنان كبير وتمارس معه الجنس في شقته مقابل 3 الف دولار .. لكن بعد انتهاء علاقتهم الحميمية حدثت مفاجأة لم تكن بالحسبان .. شاهد الصور

• أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم)

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

وعلّق احد متابعي شمس الملا قائلا بأن المشكلة ليست في الفنانة التي تصر على الاطلالات الجريئة انما المشكلة فيمن يعتبرونها فنانة اصلا !

وكثير ما تثير شمس الملا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اطلالاتها الجريئة .