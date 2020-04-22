أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 22 إبريل/نيسان 2020 وهي كالتالي:

اختتام البرنامج التدريبي في مجالي السكرتارية والحاسوب بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/475287/ وزارة الصحة تدعو المانحين والمنظمات الدولية والمحلية إلى المساهمة في دعم أنشطة الطوارئ https://www.elyamnelaraby.com/475288/ البركاني يناقش مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية https://www.elyamnelaraby.com/475290/ محافظ شبوة يوجه بحصر اضرار السيول في عتق https://www.elyamnelaraby.com/475291/ شركة الغاز المسال تسلم أجهزة ملاحية لمطار عتق وجهازي تنفس لمركز صحي Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/475292/ محافظ الحديدة يوجه بصرف 20 مليون ريال للنازحين المتضررين من السيول في عدن ولحج https://www.elyamnelaraby.com/475293/ رئيس الوزراء يطلع البركاني على الاجراءات المتخذة لمواجهة آثار المنخفض الجوي https://www.elyamnelaraby.com/475294/ انعقاد حلقة نقاشية في شبوة حول دور الإعلام في بناء السلام https://www.elyamnelaraby.com/475296/ التميمي يعقد إجتماع بعدد من الضباط لتدارس الخطة الأمنية لشهر رمضان وتنفيذها https://www.elyamnelaraby.com/475297/ خفر سواحل حضرموت يحذّر من حالة الطقس والبحر https://www.elyamnelaraby.com/475299/

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