مصرع مواطن برصاص مسلحين مجهولين في شبام حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الخليج 365 - شبام

أفادت مصادر محلية، مقتل مواطن، الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين، في مديرية شبام بوادي حضرموت.

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وذكرت المصادر، قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على شخص من السادة ال حامد في وادي بن علي مديرية شبام، وأردوه قتيلاً في الحال وتم نقل الجثة إلى المشفى ولم تعرف دوافع القتل حتى اللحظة.

جدير بالذكر، أنه تم تصفية ثلاثة أشخاص من قبيلة آل علي جابر من قبل مجهولين في منطقة الحزم بشبام.