شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعرف على أسماء الدول العربية والإسلامية التي أعلنت الجمعة أول أيام رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020م.

كما أعلنت مصر والعراق وتونس والجزائر والسعودية وقطر وتركيا وإيران، أن غداً الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وتتحرى الدول العربية والإسلامية الأخرى يوم غداً الخميس، رؤية هلال شهر رمضان المبارك بعد صلاة المغرب.