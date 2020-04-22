خفر سواحل حضرموت يحذّر من حالة الطقس والبحر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 الخليج 365 - المكـلا أوضحت التنبيهات لحالة الطقس والبحر المتوقعة، التي تابعها “نيوزيمن“ خلال الـ24 ساعة القادمة أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على السواحل الشرقية والغربية بمحافظة حضرموت.

Advertisements وحذّر مركز السيطرة البحرية بقوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، مرتادي البحر بعدم ممارسة النشاط في سواحل المحافظة؛ نتيجة لعدم استقرار حالة الطقس والبحر. هذا وتبلغ درجة الحرارة مابين 23 إلى 25 درجة، فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى من 30 إلى 32 ليوم الأربعاء، ويصل ارتفاع الموج إلى 1 متر في سواحل حضرموت، وتتفاوت سرعة الرياح في سواحل حضرموت من 8 إلى 21 عقدة باتجاه شمالية إلى شمالية شرقية.

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