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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يعقد إجتماع بعدد من الضباط لتدارس الخطة الأمنية لشهر رمضان وتنفيذها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
الخليج 365 - المكـلا
عقد المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الإدارة العامة، إجتماع ضم عدد من الضباط والقيادات الأمنية، وذلك لتدارس الخطة الأمنية لشهر رمضان وتنفيذها.
وحث العميد التميمي القيادات الأمنية وجميع الضباط؛ على بذل المزيد من الجهود وخصوصاً في شهر رمضان، وتطبيق الخطة الأمنية لإظهار هذه المحافظة بالشكل الذي يليق بها.
مشيداً بتنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان الماضي، والتي لاقت استحسان وثناء المواطنين، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا العام أفضل.
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