شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : مفتي الجمهورية يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن فضيلة العلامة شمس الدين بن شرف الدين ، مفتي الجمهورية اليمنية، نتائج الرؤية الشرعية لرؤية هلال رمضان حيث اكدت دار الإفتاء، أن غرة شهر رمضان المعظم سيكون الجمعة القادم 24 أبريل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأثبتت الرؤية الشرعية أن الأربعاء 25 مارس الماضي هو أول أيام شهر شعبان.



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