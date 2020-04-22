شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : أول دولة تعلن رسمياً قبل قليل موعد أول أيام شهر رمضان 2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وكالة الأنباء التركية، مساء اليوم، أن بعد غد الجمعة 24 نيسان/أبريل المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك حسب التقويم الفلكي الصادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية.

ووفقا للتقويم الذي نشرته الرئاسة، في وقت سابق، فإن “بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام ستكون يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل، فيما سيكون عيد الفطر السعيد يوم الأحد 24 أيار/مايو المقبل، والموافق لأول أيام شهر شوال للعام الهجري 1441”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وكانت عالمة الفلك في رئاسة الشؤون الدينية التركية، حميرة نور إيشلك، أعلنت الخميس الماضي، أن أولى مناطق بزوغ هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام هي أفريقيا.



موعد أول أيام شهر رمضان 2020

وقالت إيشلك في تصريحات صحفية، إن “هلال شهر رمضان لهذا العام، سيبزغ أولا شرقي قارة أفريقيا”.

وأوضحت إيشلك أنه “بحلول الساعة 17:43 (توقيت غرينتش) من مساء يوم 23 نيسان/أبريل الجاري، ستتحقق رؤية هلال شهر رمضان شرقي قارة أفريقيا، ليبدأ في اليوم التالي شهر رمضان”.

وأضافت إيشلك أيضا أنه “بحلول الساعة 10:05 (توقيت غرينتش) من صباح يوم 23 أيار/مايو المقبل، ستتحقق رؤية هلال شهر شوال، ليكون اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر”.

وأشارت إيشلك إلى “إمكانية رؤية هلال شهر شوال حينها من العاصمة أنقرة، في حال كانت أحوال الطقس مناسبة لذلك”.

يذكر أن تركيا تعتمد على التقويم الفلكي الذي يعتبر المرجع الرسمي، لتحديد جميع المواسم والأعياد والمناسبات الدينية.